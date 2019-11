Bordoni, FI: “ZTL non aiuta il commercio”

Il coordinatore romano di Forza Italia si è espresso contro l’estensione della ZTL diurna.

Davide Borboni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina, non si è detto d’accordo con l’introduzione della ZTL diurna.

“Il centro storico della Capitale è stretto d’assedio da una politica che non ne vuole sapere di aiutare i commercianti e le attività del I Municipio di Roma. L’estensione della ZTL diurna fino alle 19,00 a partire da dicembre è un’altra rivoluzione al contrario fatta da questa Amministrazione che fa affidamento sulla mobilità del trasporto pubblico incurante di tutte le criticità presenti.

Si preannuncia così un Natale in bianco per i negozi del centro: si fa di tutto per danneggiare il commercio delle vie storiche di Roma in concomitanza del periodo di Natalizio e dei successivi saldi. Non solo stazioni della metropolitana chiuse, un contrasto inefficace all’abusivismo commerciale e mancante pulizie nelle strade dello shopping, qui mancano proprio le politiche per incentivare il commercio e questa chiusura ZTL non farà altro che dirottare le persone verso altre zone o centri commerciali fuori porta.

Presenteremo una mozione in Aula per far tornare l’Amministrazione sui propri passi e contrastare queste scellerata decisione della Raggi e del suo Assessore all’(im)mobilità Calabrese e chiederemo inoltre una Commissione Commercio con la partecipazione di tutte le realtà sindacali del Centro storico.”