Bonus per badanti e baby sitter

Partirà lunedì il bando da 6,3 milioni della Regione per erogare bonus ‘badanti’ e ‘baby sitter’ nel 2020. Lo annunciano gli assessori alla Sanità e alla Formazione, Sonia Viale e Ilaria Cavo. Le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate attraverso i siti web www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it dal 16 dicembre al 30 giugno 2020. L’importo mensile dei bonus ‘badanti’ arriverà fino a 500 euro, quello per l’assunzione di baby sitter fino a 350 euro, a seconda dei criteri considerati. “E’ possibile grazie al Fondo sociale europeo. Il bonus è rivolto a persone non autosufficienti e alle badanti stesse – dice Viale -, costituisce un aiuto economico per alleggerire il costo del badante già assunto o per assumerlo favorendo la permanenza degli anziani a casa”. “Abbiamo investito molto a sostegno delle mamme lavoratrici o in cerca di lavoro, – interviene Cavo – il bonus baby sitter è rivolto alla mamme di bambini minori di 14 anni e sarà di 350 euro per dodici mesi”.