Bologna: Viabilità a ostacoli, cantieri infiniti tra tramvia, ferrovie e rattoppi

A Bologna, la primavera del 2025 porta con sé un’intensificazione dei lavori pubblici, creando un vero e proprio percorso a ostacoli per la viabilità cittadina. Tra la realizzazione della tramvia, l’interramento della ferrovia e una miriade di micro-interventi per potature, buche e riparazioni di tubature (alcuni dei quali solo temporanei), si contano quasi 40 cantieri attivi sul territorio comunale. A questi si aggiungono oltre 25 interventi nell’area metropolitana, per lo più legati al ripristino post-alluvione.

Per orientarsi nel labirinto di deviazioni e vie chiuse, il Comune di Bologna mette a disposizione una cartina interattiva online (www.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali).

Situazione nel centro storico:

I lavori della Linea Rossa della tramvia proseguono in via Indipendenza (lato Piazza XX Settembre), con modifiche alla viabilità e chiusure notturne fino al 7 aprile.

Il cantiere di via Ugo Bassi, iniziato nell’estate precedente, dovrebbe essere completato in poche settimane.

Ad aprile, gli operai si sposteranno in via San Felice, liberando l’incrocio con Riva Reno e via della Grada.

La Linea Verde della tramvia vedrà l’apertura di un cantiere in via dei Mille a partire da giovedì.

Il cantiere di Piazza di Porta Ravegnana per il consolidamento e il restauro della Garisenda è destinato a rimanere attivo per diversi anni.

In sintesi, la viabilità bolognese è messa a dura prova da una serie di interventi pubblici che rendono necessario consultare costantemente la mappa dei lavori per evitare disagi e ritardi.