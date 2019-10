Bologna-lazio 2-2: partita ricca di emozioni, bello il ritorno di Mihajlovic

Serviva continuità alla squadra di Inzaghi, l’ha ottenuta solo in parte. Dopo le vittorie con Genoa e Rennes, arriva il pari di Bologna, finisce 2-2 al Dall’Ara in dieci contro dieci per l’espulsione di Leiva e Medel. Apre Krejci al 21′, risponde Immobile al 23′, poi Palacio riporta avanti i suoi fino al nuovo pari di Immobile (doppietta, 94 gol con la Lazio e capocannoniere momentaneo della Sere A con 7 reti). Bella partita, giocata in un clima di festa per il ritorno di Mihajlovic in panchina.

TUCU MOMENTO NO!

Purtroppo non è un grande momento per il Tucu Correa. L’argentino contro il Bologna ha giocato una buonissima partita, ma ancora una volta pesano gli errori sotto porta e quello dal dischetto all’88’ che avrebbe regalato la vittoria per 3-2 alla Lazio. il Tucu si ferma sempre sul più bello. Non è la prima volta, è gia successo due anni fa contro il Leicester negli ottavi di Champions sbagliando davanti agli occhi di Schmeichel.