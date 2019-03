Bologna, finto operaio tenta di rubare due monitor al Cosmoprof. Arrestato

Si era spacciato per addetto allo smontaggio degli stands fieristici cercando così di rubare alcuni maxischermi istallati nei padiglioni del Cosmoprof. Uno stratagemma che però non ha funzionato per 49enne di Reggio Emilia arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

Vistosi scoperto, quando aveva già rubato due televisori ha infatti aggredito un’espositrice che insospettita dal suo atteggiamento ha chiesto spiegazioni. A quel punto il 49enne le ha dato uno spintone e ha tentato di scappare, ma è stato poi rintracciato e bloccato dai carabinieri, con l’aiuto di alcuni altri espositori che avevano assistito alla scena. L’uomo, già con precedenti, è sposato con una donna che lavora per una ditta che si occupa di allestimenti fieristici, risultata estranea all’accaduto.