Bologna e la Crisi Abitativa: Quando la Casa Diventa un Privilegio

Bologna, città universitaria e polo culturale del centro Italia, si è trasformata negli ultimi anni in un crocevia di opportunità… e difficoltà. Se da un lato la città continua ad attrarre studenti, professionisti e famiglie, dall’altro si trova oggi ad affrontare una delle sfide urbane più urgenti: la crisi abitativa.

Affitti alle stelle: il peso sulle famiglie

Secondo i dati del Comune, il 39% del reddito di una famiglia media viene assorbito dall’affitto. Una soglia critica, che fa scattare l’allarme non solo per i nuclei più fragili, ma anche per chi fino a pochi anni fa viveva una stabilità economica.

“Lavoro in smart working per una società di Milano, ma vivo in un monolocale condiviso con un coinquilino. Affitto da 800 euro: è assurdo,” racconta Marco, 34 anni, da San Donato.

Gli studenti: tra fuori sede e fuori budget

Bologna è da sempre una città universitaria, ma oggi essere uno studente fuori sede qui significa spesso vivere in condizioni precarie. Stanze a 500-600 euro (spesso senza contratto), case fatiscenti o distanti dal centro, e la competizione con i turisti per gli affitti brevi mettono a dura prova chi arriva con un budget limitato.

Le proteste degli universitari in tenda, viste anche nei mesi scorsi in Piazza Verdi, hanno sollevato il velo su un disagio che tocca migliaia di giovani ogni anno.

Cosa sta facendo il Comune?

La vicesindaca Emily Clancy ha annunciato una serie di azioni concrete per contenere l’emergenza:

Riqualificazione di alloggi ERP (case popolari) oggi inutilizzati.

Sviluppo di social housing e studentati pubblici , con l’obiettivo di aumentare l’offerta a prezzi calmierati.

Cohousing e modelli abitativi condivisi, pensati per studenti, single e giovani lavoratori.

Incentivi per chi affitta a canone concordato, e collaborazione con le università per garantire accesso equo.

Un piano ambizioso, che però richiederà tempo, risorse e – soprattutto – un cambio culturale nel modo in cui si gestisce il diritto all’abitare.

Il cuore del problema: il mercato vs il diritto

Alla base della crisi abitativa bolognese c’è una contraddizione insanabile: la casa è sia un diritto che una merce. In una città in forte crescita, con investimenti immobiliari, affitti turistici e studenti stranieri, il mercato ha preso il sopravvento sulle necessità sociali.

“Bologna sta diventando una città per chi può permettersela,” commenta un attivista dei collettivi universitari.

Cosa possiamo fare?

Oltre all’azione istituzionale, servono:

Tutele più forti per gli inquilini , anche nel settore privato.

Maggiore trasparenza nei canoni di locazione .

Una regolamentazione più severa degli affitti brevi , che riducono l’offerta residenziale.

E soprattutto, una narrazione diversa: la casa non è un lusso, ma un bene fondamentale per vivere dignitosamente.

La Bologna del futuro sarà inclusiva solo se saprà garantire spazi abitativi accessibili, sicuri e sostenibili per tutti: studenti, lavoratori, famiglie e anziani. Perché abitare una città non vuol dire solo viverci: vuol dire sentirsi parte di essa.