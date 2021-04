Bologna- arriva la vaccinazione “bike-throught” per chi arriva in bici

Non solo in macchina, ma anche in bicicletta. E’ la vaccinazione ‘bike-through inaugurata in via sperimentale oggi a Bologna in occasione della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid e del capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

“Una novità assoluta”, l’ha definita il commissario.

Una decina di persone sono arrivate al centro vaccinale in bicicletta, sono scese, si sono fatte somministrare la dose di vaccino, hanno atteso i quindici minuti di controllo e sono ripartite in sella. L’iniziativa, che entrerà a regime nei prossimi giorni, è rivolta a particolari categorie di persone con patologie, come diabetici. L’idea è quella di dare un messaggio: la vaccinazione rientra in un contesto promozione salute. Così si uniscono le forze, mettendo insieme vaccino e attività fisica. Queste persone, subito dopo la vaccinazione, saranno monitorate con maggiore attenzione degli altri vaccinati. Saranno le associazioni che riuniscono o pazienti a proporre, in raccordo con l’Ausl, questo tipo di percorso.