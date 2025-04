Bologna: Arrestato il chirurgo estetico Stefano Stracciari per violazione dei divieti

Il chirurgo estetico Stefano Stracciari è stato arrestato dai Carabinieri del NAS e trasferito al carcere della Dozza a Bologna. L’arresto è avvenuto in seguito all’aggravamento della misura cautelare, disposto dal GIP, a causa delle ripetute violazioni del divieto di dimora a cui era sottoposto.

Stracciari, già noto alle cronache per accuse di danni permanenti causati ai pazienti durante interventi estetici, era stato sospeso dall’attività per un anno a gennaio. Successivamente, era stato disposto il divieto di dimora, misura che avrebbe violato più volte, così come avrebbe violato i sigilli del suo ambulatorio posto sotto sequestro a Pianoro, come accertato dai Carabinieri del NAS il 26 febbraio scorso. Gli inquirenti sospettano che il medico abbia continuato a esercitare la professione nonostante i provvedimenti restrittivi.

