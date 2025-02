Bologna a un bivio: tra opportunità mancate e nuove sfide

Questa settimana, il Dossier di BolognaToday affronta temi cruciali per il futuro della città: dalle incognite legate al PNRR alle trasformazioni del mondo del lavoro e della scuola, fino alle nuove interpretazioni di temi sociali e religiosi.

Sotto la lente, in particolare, i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un’occasione da non perdere per rilanciare l’economia e modernizzare le infrastrutture. Alice Facchini ha fatto il punto della situazione a Bologna, dove sono stati destinati ben 2,2 miliardi di euro per 1.873 progetti. Tra questi, interventi strategici come il tram, il restauro della Garisenda, il nuovo Polo della Memoria e la riqualificazione dello scalo Ravone. Tuttavia, i ritardi nei pagamenti e le difficoltà burocratiche rischiano di compromettere l’attuazione del Piano, mettendo a rischio importanti opportunità per la città.

Un’altra sfida cruciale è rappresentata dal calo delle nascite, che avrà un impatto significativo sul mondo della scuola. Chiara Affronte ha analizzato le proiezioni demografiche e le possibili conseguenze: riduzione delle sezioni, classi sovraffollate, reggenze multiple per i presidi. L’inverno demografico, che avrebbe potuto essere un’opportunità per ripensare il sistema scolastico, si traduce invece in nuovi ridimensionamenti, con Bologna e l’Emilia Romagna che cercano di resistere a questa tendenza.

Oltre a questi temi, il Dossier esplora anche il mondo dei sex worker al maschile, le riletture innovative dei testi sacri e il ciclo di vita degli oggetti che gettiamo via, come i vecchi abiti, con un’inchiesta sul riciclo tessile e i suoi lati oscuri. Un quadro complesso e stimolante, che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono Bologna nel prossimo futuro.