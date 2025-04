Bologna: 19enne fermato per aggressione con machete. Vittima perde dita di una mano.

La polizia di Bologna ha fermato un giovane di 19 anni, accusato di aver aggredito con un machete un 22enne in via Agucchi, martedì sera. La vittima, a seguito dell’aggressione, ha subito l’amputazione parziale di una mano.

Le indagini della squadra mobile, basate su rilievi della scientifica, testimonianze e analisi delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di rintracciare il 19enne, che non era tornato a casa dopo l’aggressione. Trovato a casa di un amico, è stato portato al carcere della Dozza, dove è in custodia cautelare dopo la convalida del fermo. Sembra che l’aggressione sia scaturita da una lite per futili motivi.