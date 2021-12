Blinken, se Putin invade l’Ucraina siamo pronti a reagire

“Se la Russia invade l’Ucraina, noi siamo pronti ad agire”.

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa alla ministeriale Nato a Riga, sottolineando tuttavia che per Washington e per gli alleati la via maestra per la risoluzione del conflitto resta la diplomazia “Se la Russia invade l’Ucraina, noi siamo pronti ad agire”.

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa alla ministeriale Nato a Riga, sottolineando tuttavia che per Washington e per gli alleati la via maestra per la risoluzione del conflitto resta la diplomazia.