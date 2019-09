Blackout nella galleria Giovanni XXIII: luci cambiate da poco

Oltre al maltempo imperante e alle strade chiuse, sono saltate le luci della galleria Giovanni XXIII, cambiate da poco.

Strade chiuse, metro allagate e maltempo che non da tregua. Ma non finisce qui. A Roma Nord-Ovest, nella galleria Giovanni XXIII sono saltate le luci.

Peccato fossero state sostituite da poco. La galleria è stata chiusa 950 giorni, in modo che i lavori potessero essere ultimati. La sindaca Raggi aveva anche fatto un tweet per annunciare che la galleria era stata riaperta in anticipo.

“Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illuminazione. Un lavoro terminato in anticipo rispetto ai tempi previsti a beneficio della viabilità nel giorno del derby Lazio-Roma.”

Peccato che non abbia resistito al maltempo. Dopo tre giorni, la galleria è rimasta al buio per due ore.

Alessandro Volpi, consigliere e presidente della commissione Lavori Pubblici del parlamentino, ha spiegato: “In merito al guasto all’impianto di illuminazione della Galleria Giovanni XXIII. La ditta che ha eseguito i lavori ha mandato una squadra a risolvere il problema. Probabilmente un guasto alla rete di distribuzione causato dalle due recenti forti piogge. Il nuovo impianto sarà a breve consegnato a Roma Capitale e quindi ad Areti”.