(REGFLASH) Milano, 10 apr. – “Riportare l’Abruzzo al centro dell’attenzione del mercato turistico nazionale e internazionale”. L’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, traccia il percorso sul quale si muoverà la partecipazione dell’Abruzzo alla Borsa internazionale del turismo di Milano, tornata in presenza dopo due anni di stop per pandemia. Proprio la presenza di operatori e visitatori all’interno della Fiera di Milano City è la vera novità di questa edizione della Bit, “e l’Abruzzo vuole cogliere al volo questa nuova occasione – aggiunge l’assessore D’Amario – tornando a raccontare una regione che ha molto da offrire e da dire all’interno del mercato del turismo. Dobbiamo riprenderci la capacità di raccontare un territorio unico nel panorama nazionale sia in termini di sostenibilità sia in termini di accoglienza, non dimenticando appunto che siamo una delle regioni ad al tasso di industrializzazione in un territorio di alto valore naturalistico”.