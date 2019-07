Bimbo spinto sui binari alla stazione di Francoforte, ucciso dal treno

Tragedia nella stazione centrale di Francoforte dove un bimbo di otto anni è stato spinto sui binari ed è stasto travolto ed ucciso da un treno. La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni. Secondo fonti investigative il bimboe la sua mamma sono stati spinti davanti al treno in avvicinamento. La madre è riuscita fortunosamente a salvarsi. I passeggeri in attesa sulla banchina, che hanno assistito increduli alla scena hanno rincorso l’uomo, che è stato arrestato mentre provava a lasciare la stazione. La Polizia non ha ancora detto di che nazionalità sia l’assassino: secondo l’emittente televisiva all news N-Tv potrebbe trattarsi di un immigrato nordafricano. Indaga la Criminalpol.