Bimbo si perde in spiaggia: momenti di tensione, poi il ritrovamento

Minuti di autentico panico sulla spiaggia di Marina di Minturno, nella zona di Recillo, dove l’altro pomeriggio si è smarrito un bimbo di quattro anni. Un episodio che ha fatto rimanere col fiato sospeso per oltre un quarto d’ora i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia. Il bimbo, originario di Castelforte, era sceso in spiaggia coi suoi familiari e stava giocando sul bagnasciuga. Improvvisamente, però, in seguito ad un attimo di distrazione dei familiari, il bambino è scomparso.

La madre ha subito dato l’allarme, rivolgendosi ai presenti e al titolare dello stabilimento balneare e descrivendo anche il costumino che indossava. Iniziava il passaggio di voce con gli altri lidi, ma dalle prime ricerche non c’era traccia del piccolo. Col passare dei minuti la situazione si faceva sempre più preoccupante, tanto che in tanti hanno temuto il peggio. Dopo oltre un quarto d’ora il bambino è stato trovato poco dopo il lido Medusa.