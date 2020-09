Bimbo positivo al Covid in nido Torino, 10 in quarantena

Un bimbo che frequenta un asilo nido di Torino è risultato positivo al Covid19. Lo ha comunicato questa mattina il servizio prevenzione dell’Asl alla responsabile della struttura per l’infanzia dove è stata disposta la chiusura, da domani, della sezione frequentata dal bambino, formata da 10 piccoli.

“Bimbi e personale della sezione – spiega una nota di Palazzo Civico – resteranno a casa per due settimane in via precauzionale e in attesa dei controlli sanitari”. Intanto la Asl contatterà le famiglie e, nei prossimi giorni, aggiornerà i Servizi educativi sugli esiti dei tamponi effettuati su bambini e addetti ai lavori.

“Le misure adottate per isolare le singole sezioni dei nidi, con bimbi e personale che non svolgono mai attività al di fuori degli spazi a loro riservati, consentono oggi – spiega ancora la nota del Comune – di limitare la chiusura alla sola sezione in cui è stato riscontrato il caso di contagio da Coronavirus”.