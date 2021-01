Bimbo 6 anni cade da balcone, ferito ma non in pericolo

Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra delll’alloggio della famiglia facendo un volo di circa due metri in via Parini, a Genova Albaro. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Gaslini, ma dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo e non ha mai perso conoscenza.

Il bimbo è ospite in una struttura caritatevole con la mamma. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Solo dieci giorni fa in Liguria un altro bambino, di 2 anni, era rimasto gravemente ferito dopo esser caduto dal secondo piano di una palazzina a Imperia.

Non ha mostrato lesioni a organi e apparati la TC total body rapidamente eseguita all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova sul bambinoti. E’ quanto emerge dal bollettino medico. La prognosi rimane riservata per le prime 24 ore di osservazione. Il bimbo di nazionalità nigeriana, sfuggendo al controllo della madre, è caduto dalla finestra da una altezza stimata di 2,5 metri circa, atterrando su una terrazza sottostante. Soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Istituto, il bimbo è giunto vigile e cosciente ed è stato preso in carico da chirurgo e rianimatore per l’assistenza e gli approfondimenti del caso.