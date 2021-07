Bimba di 4 anni rischia l’annegamento, salvata dal bagnino.

Una bimba piemontese di 4 anni ha rischiato di annegare, nel primo pomeriggio, a Riva Ligure (Imperia), dopo essere caduta dagli scogli, nei pressi del porto. A salvarla è stato il bagnino di una vicina spiaggia.

Sul posto sono quindi intervenuti il personale sanitario e la Guardia Costiera. La piccola è stata stabilizzata e trattata sul posto con ossigeno. Successivamente è stata portata in elicottero in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e valutare eventuali negligenze o colpe di terzi.

In spiaggia c’era anche un pediatra torinese di pronto soccorso quando a Riva Ligure il bagnino ‘eroe’ Dennis Cusmà, 21 anni, ha soccorso e portato a riva la bimba di 4 anni, che oggi ha rischiato di annegare, dopo una caduta accidentale in mare. Un caso che potrebbe aver fatto la differenza per la piccola. “Abbiamo applicato le manovre base di rianimazione cardio-polmonare e ci auguriamo che sia andato tutto per il meglio”, ha detto il medico. “Ho visto la piccola dimenarsi una, due volte, a un certo punto ho notato il suo corpicino semi sommerso, a faccia in giù. L’ho subito portata a riva, ma era incosciente”, ha detto Cusmà.

La piccola è in gravi condizioni ma la speranza è che possa cavarsela. E’ caduta in mare dagli scogli nella spiaggia libera di Riva Ligure, nei pressi del porticciolo, per cause ancora in corso di accertamento. Cusmà, di Taggia, era in servizio ai vicini bagni ‘La Scogliera’. “Ero in postazione e come al solito perlustravo ogni angolo della costa – ha raccontato -. Non ho visto la bambina in difficoltà, perché la mia visibilità era oscurata dalla scogliera”. A un certo punto, però, un gruppo di ragazzini è corso verso il bagnino gridando e avvertendo della bimba che stava annaspando in mare.

Il pediatra di pronto soccorso lavora all’ospedale Regina Margherita, nel capoluogo piemontese. “Si tratta di un semi-annegamento”, ha solo aggiunto il medico.

“Ci siamo spaventanti, la bambina non si muoveva”, ha anche aggiunto il giovane bagnino. Sulla spiaggia di Riva Ligure sono ancora tutti un po’ scossi dal drammatico salvataggio di questo pomeriggio, che avrebbe potuto aver ben altro epilogo. Il personale del 118 intervenuto subito sul posto ha somministrato ossigeno alla bimba, poi trasportata in elicottero al Gaslini.