Bilancio 2020-2022: arriva lo sblocca Roma

Roma: previsto per il 2020 un bilancio di oltre 5 miliardi.

Il Comune di Roma approva una spesa corrente per l’anno 2020 di 5 miliardi di euro. Un aumento di 180 milioni rispetto al 2019.

La spesa per investimenti e per opere pubbliche nei prossimi tre anni si attesta invece a 1 miliardo e 214 milioni di euro, di cui circa 310 milioni solo ai Municipi.

La sindaca di Roma Virginia Raggi commenta: “È lo Sblocca Roma 2020. Con i conti in ordine e con le risorse necessarie a garantire i servizi sociali a tutti i cittadini e lo sviluppo urbano dei territori.

Questo bilancio è l’ulteriore importante tappa di un percorso che abbiamo iniziato tre anni fa e che ha riportato a Roma la legalità, grazie al rispetto delle scadenze, alla programmazione della spesa e alla sostenibilità degli investimenti. I romani non sentono più parlare di ‘conti in rosso’, come quelli che abbiamo ereditato dal passato. La correttezza dei bilanci è il presupposto fondamentale per far ripartire gli investimenti, rendere la città più vivibile e attenta ai più deboli e non lasciare ulteriori debiti ai nostri figli”.

L’assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle Partecipate, Gianni Lemmetti, spiega: “Il Bilancio di previsione 2020-2022 si caratterizza per un piano di investimenti ancora più ‘forte’ che stanzia 1 miliardo e 214 milioni, di cui 309 milioni di euro vanno ai Municipi per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole e delle strade. L’inserimento delle opere e l’assegnazione dei fondi rispetta il criterio normativo del livello primario di progettazione che tutela la fattibilità dell’opera. Continuiamo a rispettare le scadenze normative, che sono indispensabili per programmare la spesa, contemperare le esigenze di equilibrio finanziario con quelle di mantenimento e potenziamento dei servizi. Con la rigorosa osservanza dei principi contabili andiamo verso una maggiore velocità ed esecutività nella messa in atto degli interventi”.