Un sondaggio realizzato da BiDiMedia per GenovaToday le rivela di voto di voto dei genovesi in vista delle comunali del 25 e 26 maggio. Il sondaggio esplora le parole di i candidati, le proiezioni per un ballottaggio, il livello di fiducia nei primi sfidanti altro ancora.

Salis Avanti, Ma il Quadro è Dinamico

Secondo il sondaggio, Silvia Salis, candidata del “campo largo”, vincere ha al primo turno. Tuttavia, un due mesi dalle elezioni e garo e delle garogiezioni ancora ufficializzate, la rimane situazione fluida.

I particolari del Sondaggio

Il sondaggio si basa su mille condotta condotta tra il 27 e il 30 marzo, con un errore di margine di +/-3,2%. È importante sottolineare che, al momento del sondaggio, le liste dei candidati non erano ancora depositate, il che ha influenzato la politica degli equilibri.

Preferenze Politiche dei Genovesi (Se Si Votasse Oggi)

Il sondaggio ha indagato anche le intenzioni di voto dei voti genovesi se si le votasse per oggi per le politiche keluali nazionali:

PD: 30% di sconto

30% di sconto FdI: Il 24% di persone

Il 24% di persone M5s: 11,6%

11,6% Avs: 7,5%

7,5% Lega: 6,9%

6,9% Forza Italia: 6,3%

6,3% Azione: 2,9%

2,9% Altri parti di parti Con con proporzione inferiore.

Con con proporzione inferiore. Un significativo 27% degli intervistati in dichiaradeciso.

Affluenza a Calo

Il sondaggio indica un calo dell’affluenza: solo il 52-56% dei genovesi si recherebbe alle urne per le politiche, rispetto a poco del maggior del 60% delle elezioni del 2022.

Fiducia nei Candidati: Bucci, Piciocchi, Salis

Il sondaggio ha misurato la fiducia dei genovesi in figura chiave:

Marco Bucci (ex sindaco): 44% di fiducia (principalmente da elettori di centrodestra).

44% di fiducia (principalmente da elettori di centrodestra). Pietro Piciocchi (vicesindaco e candidato del centrodestra): 40% di fiducia (principalmente da elettori di centrodestra).

40% di fiducia (principalmente da elettori di centrodestra). Silvia Salis (candidati del campo largo): Il 44% di fiducia. Il 13% degli elettori ha dichiarato di non conoscerla a. Salis raccoglie consensi tra più compiaccioi di centrosinistra, centro e M5s.

Tra gli altri candidati: Mattia Crucioli (17%), Antonella Marras (11%), Francesco Toscano (6%) e Alessandro Rosson (3%).

Intenzioni di Voto per il Sindaco: Salis in Testa

Il sondaggio indica che, se si votasse oggi, Silvia Salis otterrebbe il 51,2% dei voti, contro il 44,3% di Pietro Piciocchi. Mattia Crucioli si attesterebbe all’1,5%. Questo scenario eviterebbe il ballottaggio. L’affluenza è prevista del 50-54%, superiore alle comunali del 2022.

Testi di Proiezione Ballottaggio

In caso di ballottaggio, il sondaggio prevede un vittoria di Salis con il 53,8% contro il 46,2% di Piciocchi, con un’affluenza del 48-52%.

Previsioni Indipendenti dalle Preferenze Personali

Agli intervistati è stato chiesto chi, secondo loro, il primo sindaco, indipendentemente dalle preferenze proprie. Il 50% ha indicato Salis, mentre il 37% ha indicato Piciocchi.

Intenzioni di Voto per le Liste

Le liste del centrodestra sono quotate complessivamente al 44,8%, mentre del campo largo al 50,6%. Il PD è il primo partito in città con il 28,5%, seguito da Fratelli d’Italia al 14,9%. La lista civica Vince Genova otterrebbe l’8,1%.