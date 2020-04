Bergamo, in fiamme il tetto di un’abitazione ad Albino

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Bergamo intervenuti intorno a mezzanotte e mezza ad Albino per l’incendio del tetto di un’abitazione in via San Benedetto. L’intero tetto di circa 300 mq è stato danneggiato dalle fiamme che hanno reso inagibile anche l’appartamento sottostante. I Vigili del fuoco, intervenuti dalla sede centrale con l’Autopompa e dal distaccamento volontario di Gazzaniga con l’autobotte, hanno spento l’incendio impedendo che si propagasse agli edifici adiacenti e messo in sicurezza il sito. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme.