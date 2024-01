Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: Un Weekend di Amore e Famiglia a Franciacorta

Nessuna Crisi tra Belen e Elio: Un Amore che Cresce con Luna Marì

Contrariamente ai pettegolezzi, l’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni continua a fiorire. Il settimanale Chi ha catturato la coppia in un romantico weekend a Franciacorta, e nulla sembra poter mettere in crisi questa storia d’amore, specialmente con la dolce presenza della piccola Luna Marì.

Un Weekend Magico in Franciacorta

Le immagini del settimanale Chi ci mostrano un weekend fuori dall’ordinario, lontano dal caos cittadino. Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno scelto la tranquillità di Franciacorta, a Brescia, per ritagliarsi momenti speciali. Ma questo non è stato solo un viaggio romantico; è stata un’affascinante “fuga di famiglia allargata” con la piccola Luna Marì, la tenera figlia di Belen avuta con il suo ex compagno Antonino Spinalbese.

Un Ritratto di Famiglia Felice

Le foto catturate dal settimanale Chi ritraggono una famiglia serena e affiatata. Belen e Luna Marì passeggiano teneramente tenendosi per mano, mentre Elio abbraccia dolcemente la piccola. Una scena che smentisce categoricamente le voci che circolavano ultimamente sulla presunta crisi della coppia, specie quando Belen aveva mostrato sui social di non indossare l’anello regalatole da Elio.

Il Fascino della Stessa Location di Erbusco

Il weekend magico di Belen e Elio si è svolto nel suggestivo resort di Erbusco, lo stesso luogo che la showgirl aveva scelto nel 2022 per un’altra memorabile esperienza, questa volta insieme a Stefano De Martino. Una scelta che aggiunge un tocco di romanticismo e simbolismo a questo capitolo della loro storia d’amore.

Smentiti i Gossip: Un Amore che Trionfa

Le voci su presunte crisi e allontanamenti sono state fugate dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi. Non c’è spazio per dubbi o incertezze: Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni vivono un amore che trionfa, sfidando ogni voce discordante. Le preoccupazioni riguardo alle storie Instagram senza Elio e all’assenza dell’anello sono ora solo ricordi di un passato senza fondamento.

Un Amore che Cresce di Giorno in Giorno

In conclusione, il weekend di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni a Franciacorta è la testimonianza tangibile di un amore che cresce di giorno in giorno. La piccola Luna Marì è la dolce nota che arricchisce questa storia, confermando che non solo l’amore tra Belen e Elio è saldo, ma si sta espandendo verso nuovi e felici capitoli.