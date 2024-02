Belén Rodriguez e Bruno Cerella: Una Nuova Love Story Scoperta Grazie ai Social Media

Il Dettaglio Social Che Svela la Verità

Dopo la recente e non confermata separazione da Elio Lorenzoni, Belén Rodriguez sembra aver voltato pagina con un nuovo interesse amoroso: il cestista Bruno Cerella. La coppia, già oggetto di speculazioni nel 2018, è stata identificata grazie a un dettaglio rivelatore in un video pubblicato su Instagram dalla stessa Rodriguez. Il quadro presente nel video coincide esattamente con quello che si trova nella casa dello sportivo, suscitando l’attenzione dei follower più attenti.

Belen con Bruno Cerella: Segnalazioni e Prova Schiacciante

Le numerose segnalazioni e le speculazioni dei fan sembrano confermare la veridicità della relazione. Le voci su un possibile legame tra Belén e Bruno risalgono al 2018, quando furono avvistati insieme poco dopo la fine della relazione della showgirl con il campione di moto Andrea Iannone. Le immagini, pubblicate da Chi, li mostravano scambiarsi un affettuoso bacio sulla guancia. Alla domanda sui loro legami, Bruno preferì all’epoca mantenere un enigmatico “No comment”.

Una Passione Comune per l’Arte?

L’interesse comune per l’arte potrebbe essere un elemento chiave. In una recente intervista a Forbes, Bruno ha sottolineato il suo impegno nel inserire opere d’arte nei suoi progetti residenziali, personalizzando ogni condominio. Questa passione sembra essere diventata parte della nuova vita di Belén, desiderosa di rinascere dopo un periodo difficile segnato da un ricovero e la fine della sua storia con Stefano De Martino.

La Presunta Fine della Relazione con Elio Lorenzoni

La prova schiacciante è giunta con un’opera d’arte. Durante una ripresa, Belén ha inquadrato un quadro che si trova proprio a casa di Bruno. Se fatto di proposito o meno, non è dato saperlo, ma i fan non hanno lasciato sfuggire questo dettaglio.

Mentre sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita sentimentale, il repentino distacco da Elio Lorenzoni ha lasciato molti fan senza spiegazioni. Dopo dichiarazioni d’amore e una proposta di matrimonio accettata, l’imprenditore è improvvisamente sparito dalla vita della showgirl. A differenza dei suoi precedenti fidanzati, Belén ha scelto il silenzio, limitandosi a non pubblicare più su Instagram foto in cui compariva insieme a Elio, lasciando che fosse la fantasia dei suoi follower a riempire i vuoti. La fine della storia tra i due sembra, però, evidente. Resta da vedere come evolverà la nuova relazione tra Belén e Bruno.