Beghin, Benifei e Campomenosi: ecco chi sono i tre liguri a Strasburgo

Marco Campomenosi (Lega), Brando Benifei (Pd) e Tiziana Beghin (M5s). Sono loro i tre rappresentanti liguri che entrano a Strasburgo nel Parlamento Europeo. Per Benifei e Beghin si tratta di una conferma dopo l’elezione del 2014.

Per Marco Campomenosi, 45 anni nato a Recco è la prima volta. Ma il leghista non è a digiuno in materia. In questi anni infatti ha lavorato negli uffici tecnici per la Lega a Bruxelles. Campomenosi è arrivato decimo nella circoscrizione Nord-Ovest con 17.7mila preferenze ma è stato ripescato grazie alla rinuncia di Matteo Salvini (capolista in tutte le circoscrizioni).

Conferma dunque per Brando Benifei, nato alla Spezia 33 anni fa e una lunga carriere nelle file dei dem. Dopo la prima elezione a Strasburgo in questa tornata elettorale ha decisamente aumentato i consensi passando dai 39,5mila del 2014 afli oltre 51,4 mila voti e piazzandosi quarto nella circoscrizione Nord-Ovest, superando Mercedes Bresso.

Stessa sorte anche per Tiziana Beghin, genovese di 48 anni, entrata ormai da tempo nelle file del Movimento fondato da Beppe Grillo. Nonostante la debacle pentastellata, per lei un premio al lavoro fatto in questi anni a Strasburgo. Termina con quasi 15mila preferenze e seconda nel suo partito dietro solo a Eleonora Evi. Nel 2014 i voti erano stati oltre 22mila.

La truppa ligure perde dunque un pezzo rispetto allo scorso mandatoi, quando i rappresentanti nella sede di Strasburgo erano quattro. Lasciano i banchi Sergio Cofferati e Renata Briano che hanno rappresentato la regione in Europa negli ultimi quattro anni.