Bastonate al cane in piazza Sarzano, indagini in corso

Come di consueto anche la seduta di oggi del consiglio comunale è iniziata con gli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Lo scorso fine settimana in piazza Sarzano due persone hanno preso a bastonate un cane. La loro azione è stata interrotta solo grazie alle urla nei loro confronti dei residenti. Alberto Campanella (Fratelli d’Italia) ha chiesto che la polizia locale si attivi per identificare i responsabili e che vengano previste campagne di sensibilizzazione e controllo per prevenire tali brutali e gratuiti episodi.

La replica dell’assessore Matteo Campora: «Abbiamo chiesto al corpo di Polizia Locale di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, ma al momento non è emerso nulla che potesse portare all’identificazione di chi si è reso colpevole di quello che è, a tutti gli effetti, un reato perseguito a termini di legge».

«Sono d’accordo con lei, consigliere – ha concluso Campora -, che campagne di sensibilizzazione e, soprattutto, di informazione circa le pene previste per certi comportamenti sono da mettere in programma».