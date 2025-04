Basket Calabria : la Viola incalza la vetta , frenano Rende e Accademy Catanzaro

Reggio Calabria, 1 aprile 2025 – Risultati contrastanti per le squadre calabresi impegnate nella fase a orologio della Serie B Interregionale. Mentre la Viola Reggio Calabria si avvicina alle prime posizioni nel girone Gold, Rende e Catanzaro subiscono una battuta d’arresto nel girone Silver.

La Viola Reggio Calabria, dopo un periodo di alti e bassi, sembra aver ritrovato la giusta rotta e, grazie al convincente successo casalingo per 84-59 contro Brindisi, si porta a soli due punti dalla vetta della classifica. Ani, con 24 punti, e Bangu, con 14, sono stati i trascinatori della squadra di coach Cadeo. Prossimo impegno in trasferta contro Adria Bari, con l’obiettivo di conquistare altri due punti preziosi per la corsa ai playoff.

Sconfitta esterna, invece, per il Rende, che cede il passo al Canusium per 78-73. Una partita difficile per la Sintegra, che già all’andata aveva subito la sconfitta contro lo stesso avversario. Domenica prossima, i biancorossi cercheranno il riscatto nel match casalingo contro Corato.

Giornata negativa anche per il Catanzaro, che viene sconfitto in trasferta dal Mola per 74-59. Una prestazione sottotono per la squadra calabrese, che dovrà immediatamente voltare pagina e prepararsi al prossimo incontro casalingo contro il Canusium.