Basilicata: nuova e celere allerta meteo dalla Protezione Civile

L’arrivo di correnti settentrionali in Italia sta alimentando una circolazione depressionaria sull’area ionica, portando a precipitazioni più ampie lungo la fascia adriatica centrale e causando una significativa instabilità attorno alla Sicilia.

In base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, avvisando che i fenomeni meteo potrebbero generare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese.

Per domani, martedì 1° aprile, è stata emessa un’allerta arancione per Abruzzo e Sicilia, mentre un’allerta gialla interessa le Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e l’intera Calabria.

Il quadro meteorologico e le criticità attese in Italia vengono aggiornati quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni.