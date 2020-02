Basilicata e Fondazione Matera insieme per riscoprire il cielo buio

Il progetto europeo “Night Light” mira a valorizzare il cielo buio dal punto di vista salutare, economico e occupazionale.

Regione Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019, partner italiani del progetto Interreg Europe “Night Light”, si sono riuniti a Potenza il 30 gennaio 2020 per analizzare le prime azioni da porre in essere nella seconda fase, in corso di avviamento.

Insieme ai partner europei, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, stanno lavorando sia per definire strumenti e strategie volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso e alla conseguente valorizzazione del cielo buio, sia per favorire lo sviluppo dell’astroturismo, turismo emozionale di trend sempre crescente negli ultimi anni che si connota come grande opportunità per le aree rurali per le sue declinazioni essenzialmente sostenibili.

“L’incontro – afferma Domenico Tripaldi, Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata e Coordinatore per la Regione del progetto – è stato proficuo ed ha consentito di delineare i primi interventi da attuare, in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, attraverso una serie di iniziative di sensibilizzazione ed informazione della società civile, del mondo imprenditoriale e degli operatori economici sugli effetti negativi dell’inquinamento luminoso su salute umana, biodiversità, sicurezza. Il valore del cielo buio sarà promosso nella sua triplice valenza: salutare, economica ed occupazionale. Si è ritenuto, inoltre, di dover avviare azioni di valorizzazione delle aree naturali votate all’astroturismo a partire da uno studio per la candidatura di un sito regionale al riconoscimento internazionale Dark Sky”.

Per approfondimenti sul progetto è possibile consultare il sito http://europa.basilicata.it/nightlight/