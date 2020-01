Barriera a Fontana di Trevi, Franceschini: “No a metodi invasivi”

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha detto no a metodi invasivi e a ticket per proteggere la Fontana di Trevi.

Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini ha commentato il progetto, già ampiamente dibattuto di erigere una barriera intorno alla Fontana di Trevi.

Non ho visto il progetto, so che la Soprintendenza dello Stato deve ancora riceverlo e lo valuterà. Il problema della pressione turistica nei luoghi della cultura famosi nel mondo è un tema con cui avremo a che fare in modo crescente nei prossimi anni. Si tratta di luoghi che non possono contenere un numero illimitato di persone. C’è un problema di fragilità del patrimonio è un problema legato alla sicurezza delle persone.

L’intenzione è rallentare la pressione, ma non so come saranno queste barriere. So che in altre città si sta ragionando su sistemi non invasivi di controllo degli accessi. Non si tratta del ticket, ma di misure per contare gli accessi anche non invasive, tecnologiche, che non toccano il patrimonio. Sono sistemi che dovremo adottare d’accordo con i Comuni”.

Per quanto riguarda invece la futura fermata della metro C a piazza Venezia: “Penso che dovrebbe prevedere l’esposizione di reperti ed essere sul modello di quella del Louvre, con l’accesso diretto al Vittoriano da una parte e al museo di Palazzo Venezia dall’altra”.