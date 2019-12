Barnier: Entro il 2020. ‘Dobbiamo costruire partnership forte ed equa’

L’Unione Europea farà “il massimo” per trovare un accordo con la Gran Bretagna sulla partnership ventura prima di dicembre 2020. Così il capo negoziatore dell’Ue per la Brexit, Michel Barnier, a chi domanda se sia possibile un’intesa entro gli 11 mesi del periodo di transizione. “Adesso che c’è chiarezza – ha detto – siamo pronti per andare avanti. Prima dobbiamo completare il processo di ratifica da entrambe le parti” e “attuare l’accordo di ritiro”. Poi “saremo pronti per i negoziati per una relazione forte ed equa per il futuro”.