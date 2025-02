Bari, sospesa vigilessa per favoreggiamento a clan: non multò baby-spacciatore

Una vigilessa di Bari è stata sospesa per tre mesi a partire dal 19 febbraio, con l’accusa di aver omesso di sanzionare un minorenne alla guida di un’auto, favorendo un clan locale. L’episodio risale al 2017, quando la vigilessa, invece di sequestrare il veicolo e denunciare il giovane, ritenuto uno spacciatore, avrebbe chiuso un occhio per fare un favore a un pregiudicato vicino al clan Capriati di Bari vecchia.

La vicenda è emersa durante l’inchiesta “Codice interno” della DDA e della squadra mobile, che ha portato alla luce presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria nella città. La sospensione della vigilessa rientra tra le sanzioni disposte dal prefetto di Bari, Francesco Russo, a seguito delle indicazioni del Ministero dell’Interno, basate sul lavoro di una commissione d’accesso che ha indagato sulle possibili infiltrazioni mafiose nel Comune.

Secondo la Prefettura, il comportamento della vigilessa dimostra una “significativa vicinanza” e un “contegno soggiacente” ai clan malavitosi. In un altro episodio, due vigilesse erano state licenziate per essersi rivolte a un membro del clan Parisi in seguito a insulti ricevuti da un automobilista multato.

Il Ministero dell’Interno ha deciso di non sciogliere il Comune di Bari per infiltrazioni mafiose, ma ha richiesto l’adozione di “misure puntuali” per garantire legalità e buon funzionamento dell’amministrazione, tra cui la sospensione della vigilessa e la revisione di procedure interne, soprattutto in materia di assunzioni e appalti pubblici. Il Comune dovrà inoltre rafforzare i controlli sul personale della polizia locale e sulle società partecipate. La Prefettura ha ribadito la sua disponibilità a collaborare con il Comune attraverso protocolli di legalità.