I 5 destinatari del provvedimento di sequestro – secondo le indagini – apparterrebbero ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di istituti di credito

BARI – Maxi operazione questa mattina ad opera della Polizia di Stato di Bari e della Guardia di Finanza che hanno sequestrato beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 60 milioni di euro. I destinatati del provvedimento sono cinque persone con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi ed altro, destanti particolare allarme sociale. I 5 (di 63, 36, 26, 41 e 39 anni) sono risultati appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di istituti di credito ubicati in diverse località italiane ed estere. La misura segue ad indagini condotte dalla polizia francese e all’arresto degli appartenenti al gruppo criminoso eseguito nel 2017 .

I beni sequestrati ammontano, complessivamente, al valore di circa 60 milioni di euro e comprendono: 1 appartamento per civile abitazione sito a Palo del Colle; 2 ville per civile abitazione site a Bari-Palese; 6 terreni agricoli siti in Bitonto e Bari-Palese; 2 bar-ristorazione siti in Bitonto; quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata sita in Bitonto, nonché intero compendio aziendale costituito da beni conferiti in comodato d’uso; 2 autovetture; numerosi buoni fruttiferi bancari e postali; numerosi conti correnti bancari e postali.