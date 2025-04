Bari e Provincia: Eventi Chiave dal 7 al 13 Aprile 2025

Questa settimana a Bari e nella provincia circostante si sono susseguiti momenti di tristezza, progressi nei progetti cittadini ed emozionanti vittorie. Ecco un riepilogo degli eventi più importanti:

Lutto per Fabiana Chiarappa: La settimana è iniziata con il lutto della comunità per la perdita di Fabiana Chiarappa, un’operatrice del 118 deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto il 2 aprile tra Turi e Putignano. Il suo funerale si è tenuto il 7 aprile a Turi. È in corso un’indagine e un sacerdote di Turi è indagato, mentre le autorità esaminano i dettagli tecnici della moto della vittima e dell’auto del sacerdote.

Inizio dei Lavori per il Parco della Rinascita: Sono iniziati i lavori di costruzione del “Parco della Rinascita” nel quartiere Japigia. Questo grande spazio verde sorgerà sul sito bonificato dell’ex fabbrica Fibronit. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lunedì e il progetto dovrebbe essere completato in circa un anno.

Rimozione di un Tumore Complesso al Policlinico: Il Policlinico di Bari ha eseguito con successo un difficile intervento chirurgico su un paziente di 60 anni, rimuovendo un tumore di 5 kg e 30 cm di diametro dall’addome. L’ospedale l’ha descritto come un caso estremamente complesso che ha richiesto un’équipe multidisciplinare per salvare il paziente, arrivato in pronto soccorso con un’emorragia epatica.

Avanza la Riqualificazione Green “Costasud”: La città ha compiuto un altro passo avanti verso la rigenerazione urbana con l’approvazione del piano definitivo per il Lotto 3, il “Parco costiero Torre Carnosa”, all’interno del programma di riqualificazione urbana “Costasud”. Dodi Moss srl ha presentato il piano, che prevede interventi di riqualificazione naturalistica del litorale, nuovi percorsi ciclabili e pedonali e una riprogettazione della strada costiera. I lavori inizieranno in estate.

173° Anniversario della Polizia di Stato: Giovedì è stato celebrato il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un “villaggio” interattivo è stato allestito in Largo Adua per mostrare le attività della polizia. Il Questore Massimo Gambino ha sottolineato che la zona affronta delle sfide, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere e le truffe agli anziani.

Il Bari Conquista una Vittoria Cruciale Contro il Palermo: Venerdì sera, 11 aprile, il Bari ha vinto un’importante partita in casa contro il Palermo con un punteggio di 2-1. La squadra di Longo ha ottenuto la vittoria nello scontro diretto dei playoff. Maggiore ha segnato al settimo minuto, mentre Pohjanpalo ha risposto al diciannovesimo. Simic ha segnato il gol decisivo nei minuti finali.

Novità sul Corteo Storico di San Nicola: Sono circolate voci sull’imminente Corteo Storico di San Nicola. Si dice che Gianni Ciardo sarà il regista. Gli organizzatori hanno accennato a un ospite di fama nazionale e a un importante spettacolo musicale.