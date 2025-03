Bari: arrestato 38enne albanese con mandato d’arresto europeo per aver fatto furti in Germania

La Polizia di Stato di Bari ha eseguito un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino albanese di 38 anni. L’uomo era ricercato dalle autorità tedesche dal 2020 per il suo coinvolgimento in nove furti in appartamento, commessi nel nord della Germania. Il valore complessivo della refurtiva, tra denaro e gioielli, ammonta a oltre 140.000 euro.

L’arresto è avvenuto durante un controllo effettuato dalla Squadra Volante. In seguito alla verifica della segnalazione di ricerca nel sistema Schengen, è stato confermato il mandato d’arresto europeo. Il 38enne è stato quindi trasferito nel carcere di Bari, dove rimarrà in attesa dell’estradizione in Germania.