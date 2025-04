Bari approva nuove regole per ristoranti e bar nei centri storici La città mira a bilanciare crescita economica e qualità della vita

Il Consiglio Comunale di Bari ha approvato nuove normative per l’apertura di ristoranti, bar e attività commerciali legate al settore alimentare nelle zone protette della città. La mossa mira a bilanciare attentamente le esigenze delle imprese locali con il benessere dei residenti e la salvaguardia del carattere storico di Bari.

Il nuovo “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto” è progettato per gestire la crescita del settore alimentare, proteggendo al contempo l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, l’ambiente e il patrimonio culturale unico di Bari.

Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Economico e Blue Economy, ha dichiarato che le regole sono intese a promuovere l’armonia tra diversi gruppi. “Crediamo che questo regolamento sia uno strumento prezioso per garantire che interessi diversi possano coesistere in una città dinamica come Bari”, ha affermato.

Petruzzelli ha sottolineato l’importanza di sostenere le imprese, soprattutto dopo le difficoltà causate dalla pandemia, e ha menzionato l’imminente iniziativa “Strade vive” per aiutare ulteriormente le piccole imprese. Ha inoltre riconosciuto la necessità di bilanciare i desideri sociali delle giovani generazioni con il diritto dei residenti a una vita tranquilla e la conservazione della qualità del quartiere, in particolare nelle aree che hanno subito una rapida crescita.

Il nuovo regolamento è il risultato di uno sforzo collaborativo per gestire in modo responsabile la vita notturna di Bari. Petruzzelli ha ringraziato le varie parti interessate, tra cui il Consiglio Comunale (sia la maggioranza che i partiti di opposizione), i Comuni locali e le associazioni di categoria, per il loro contributo. Ha osservato che regolamenti simili sono stati implementati in altre città che affrontano sfide simili e ha sottolineato l’impegno della città a trovare un punto d’incontro responsabile.

Il regolamento è progettato per essere adattabile, con potenziali revisioni ogni due anni. Petruzzelli ha esortato gli imprenditori a collaborare con l’amministrazione comunale per investire nella rivitalizzazione di Bari.