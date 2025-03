BANDO YOUTHBANCK 2025

La YouthBank Valle d’Aosta sta dando ai giovani residenti gli strumenti per migliorare le loro comunità con il bando YouthBank 2025. Con le candidature in scadenza il 4 aprile, l’iniziativa offre finanziamenti per progetti sociali guidati da persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Supportato dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e Plus, il programma fornisce contributi da 500 € a 4.000 €, attinti da un fondo totale di 12.000 €. Il programma è interessato a sostenere progetti che affrontano le sfide sociali, incoraggiano la partecipazione giovanile e promuovono la cultura locale. I gruppi che si candidano devono essere composti principalmente da persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni e collaborare con organizzazioni non profit. È richiesto un contributo di raccolta fondi della comunità del 10% entro il 30 settembre 2025. Trova informazioni dettagliate sulla candidatura sul sito web della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.