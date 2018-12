Rispetto al passato, sono stati rivisti i criteri per l’assegnazione del contributo.

AOSTA – Questa mattina, su proposta della presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti, la giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il cosiddetto “bando affitti”.

Il nuovo bando prevede che ad accedere al sostegno siano esclusivamente quei cittadini che risiedono in Valle d’Aosta da almeno quattro anni. Per quanto riguarda gli extracomunitari l’accesso sarà limitato esclusivamente ai possessori di permesso di soggiorno di lungo periodo – che quindi non siano stati giudicati pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato – e che soddisfino precisi requisiti: avere un reddito minimo, un alloggio adeguato ed essere in possesso della residenza italiana da almeno cinque anni.

A cambiare saranno anche le regole per la documentazione richiesta, che vengono così parificate fra i vari soggetti. Con le nuove regole anche i cittadini extracomunitari dovranno certificare reddito e proprietà come gli italiani.

Gli interessati al sostegno dovranno presentare apposita domanda all’assessorato delle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica (via Promis n. 2, 11100 Aosta), dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì da lunedì 10 fino a venerdì 28 dicembre 2018.

Come per gli anni scorsi, i beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori di seguito indicati: la fascia Isee ‘A’ fino a 7.500 euro e la fascia Isee ‘B’ fino a 12mila euro.