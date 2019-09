Banco Alimentare, successo per i 30 anni

A Fisciano 136 sindaci e autorità

C’erano anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi alla cena organizzata dal Banco Alimentare Campania Onlus per festeggiare 30 anni di attività.

La serata si è svolta sabato, alla sede operativa di Fisciano, ed ha coinvolto i 136 sindaci della regione Campania che condividono l’impegno del Banco al servizio delle persone indigenti, per la tutela dell’ambiente e per l’educazione contro lo spreco alimentare.

Presenti anche l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini, il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, un’ampia rappresentanza di Sindaci ed Amministratori provenienti da tutta la Campania e delle istituzioni mediche, sanitarie e veterinarie che cooperano con il Banco Alimentare.

Il Banco Alimentare Campania recupera, ogni giorno, recupera prodotti alimentari integri e non scaduti destinati alla distruzione perché non più commercializzabili (a causa di eccedenze di produzione, rotture delle confezioni, stagionalità, errori di confezionamento, fine promozione) e li ridistribuisce tramite Servizi Sociali dei Comuni campani ad una rete di strutture accreditate.

In questo modo, il Banco assiste ogni mese più di 152.000 persone indigenti, recuperando e donando loro gratuitamente 7.005.888 kg di alimenti per un valore commerciale di 15.962.221 euro. Anche il menù della serata era a base di alimenti non più commercializzabili: pasta, carne, formaggi, vino e bevande recuperate dai volontari del Banco.