Bambino di 4 anni in pericolo di vita, volo urgente da Alghero al Gaslini

In viaggio urgente a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare per salvare un bimbo in grave pericolo di vita: la trasferta si è conclusa nella serata di lunedì, e oggi il piccolo si trova ricoverato all’istituto pediatrico Gaslini, affidato alle cure degli specialisti.

Il piccolo, 4 anni e affetto da una grave patologia, è partito da Alghero a bordo di aereo Falcon 50 del 31esimo stormo dell’Aeronautica, ed è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale pediatrico.

La richiesta di trasporto era arrivata dalla Prefettura di Sassari alla sala operativa dell’Aeronautica, che ha disposto il decollo urgente di uno degli aerei pronti 24 ore su 24 proprio per queste necessità. Partito da Ciampino, è arrivato ad Alghero, ha preso in consegna il piccolo ed è poi nuovamente decollato.