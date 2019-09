Bambini maltrattati: indagate suore Angeline Francescane

Suora dell’asilo Angeline Francescane indagata per maltrattamenti.

Come ha anticipato il Messaggero, una suora dell’asilo delle Angeline Francescane, nel quartiere Aldobrandeschi, tra Monteverde e l’Aurelio è indagata per maltrattamenti.

La donna vessava i bambini in ogni modo. Li strattonava, li costringeva a mangiare aprendo la bocca a forza e buttare dentro il cibo.

Quando li metteva in punizione li costringeva a stare su un armadio alto e non scendere, lasciandoli lì per ore. Non contenta, legava loro i polsi con dei calzini. A volte li rinchiudeva in una stanza buia.

Poi, per completare il quadro, bestemmiava anche. Adesso la sua è agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamento di minori. Altre tre sue colleghe sono indagate: non sono intervenute per aiutare i piccoli, pur avendo assistito a quei comportamenti.

La questione è stata denunciata dai genitori dei piccoli che, prima di passare alle vie legali, hanno provato a parlare con le maestre.

I piccoli infatti avevano davvero paura ad entrare a scuola. La suora, tuttavia, pur sapendo che ciò che i bambini raccontavano era vero, li ha convinti che i piccoli avessero disturbi della personalità, invitandoli a consultare degli specialisti.

I maltrattamenti sono stati filmati dalla polizia. Filmati che hanno convinto il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pubblico ministero Stefano Pizza a chiedere i domiciliari per la suora.