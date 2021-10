Savona torna al centrosinistra dopo cinque anni di governo del centrodestra. Il candidato Marco Russo ha ottenuto il 62,25% dei voti contro il 37,75% di Angelo Schirru.

Russo è stato sostenuto da lista Articolo Uno-Partito Democratico, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona. Su Schirru puntava il presidente della Regione Giovanni Toti con la lista Toti per Savona, con Lega Salvini Liguria, Fratelli d’Italia, Lista civica Schirru, Andare Oltre, Forza Italia e Unione di Centro.