Ballottaggi: in Puglia alle 12 affluenza al 10.62%, in calo

E’ del 10,62%, in calo rispetto al dato del primo turno (12,68%), l’affluenza alle urne in Puglia per i ballottaggi nei cinque Comuni al voto per la scelta del sindaco. L’affluenza è leggermente superiore al dato nazionale che è del 10,09%.

Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15 a Cerignola, in provincia di Foggia, a Noicattaro e Ruvo di Puglia nel Barese, e a Ginosa e Massafra, in provincia di Taranto.

A Cerignola la sfida è tra l’ex sindaco Franco Metta e il magistrato in pensione Francesco Bonito, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle.

A Noicattaro il sindaco pentastellato uscente Raimondo Innamorato sfiderà Sergio Ardito, sostenuto da otto liste civiche e dal Pd. A Ruvo di Puglia sarà sfida tra il sindaco uscente di centrosinistra Pasquale Chieco e il candidato della coalizione di centrodestra Luciano Lorusso.

A Ginosa il sindaco uscente Vito Parisi, candidato del Movimento 5 Stelle, sfida Patrizia Ratti, sostenuta da Forza Italia. Infine, a Massafra sarà sfida tra Fabrizio Quarto, sindaco uscente di centrosinistra, e Domenico Santoro, candidato per la coalizione di centrodestra.