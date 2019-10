Bale dice basta: addio al Real Madrid vicino

Gareth Bale è arrivato al limite e dice basta: vuole lasciare il Real Madrid a gennaio. È questa l’apertura dell’edizione odierna di As, che spiega come il gallese e le merengues siano arrivati alla rottura definitiva. Il primo punto di frattura è costituito dal rapporto inesistente con Zidane, in questo senso l’ultima goccia è stata l’esclusione in Champions contro il Bruges. Ma Bale non ne ha solo per Zizou: l’ex Tottenham si sente tradito anche dalla dirigenza e dalla proprietà, che non lo avrebbe protetto come ha fatto in passato con Cristiano Ronaldo o altre stelle. Per questo il suo agente, Jonathan Barnett, sta già cercando soluzioni in uscita: con il Real Madrid è finita, Bale vuole una nuova avventura già a gennaio. Vedremo dove si orienteranno le nuove piste per il fenomeno Gallese.