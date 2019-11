Baldi lascia il Pd e segue Renzi

Massimo Baldi è l’ennesimo consigliere che lascia il Pd per seguire Matteo Renzi in Italia Viva.

Il Pd continua a perdere pezzi. Dopo la fondazione di Italia Viva, anche il consigliere regionale Massimo Baldi ha deciso di abbandonare il Partito Democratico per seguire Matteo Renzi.

Baldi ha scritto una nota di addio in cui dice: “Aderisco a Italia Viva perché credo che sia il soggetto politico in cui meglio sono rappresentati i miei ideali liberali e riformisti. Mi lancio in questa avventura senza certezze né garanzie, con l’entusiasmo con cui si lavora su qualcosa di nuovo, tutto da costruire e da verificare.”

La decisione è stata presa in seguito ad “una lunga e dolorosa riflessione, che mi ha portato a capire una cosa semplice: stavo rimandando questa scelta perché nel Pd ci sono persone a cui voglio bene, che stimo, a cui devo tantissimo. Non può essere questo, una felicità di relazione o un richiamo della gratitudine, a motivare una scelta di collocazione politica, che deve basarsi su idee, progetti e valori. Ho parlato con Renzi e ho avuto conferma di avere davanti il leader politico più lucido e lungimirante del panorama italiano.

Ad oggi Baldi è il terzo consigliere regionale ad aver lasciato il Pd per Italia Viva, insieme a Stefano Scaramelli ed Elisabetta Meucci. Anche l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi ha abbandonato il campo.