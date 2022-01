Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa

“I tempi sono maturi per rendere questa lunga amicizia” tra Italia e Germania “una partnership strategica”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta con la collega tedesca Annalena Baerbock a Villa Madama, parlando della “cooperazione rafforzata” tra Roma e Berlino “alla quale abbiamo cominciato a lavorare”.

La cooperazione tra Italia e Germania è molto stretta “più che con altri Paesi”, ha risposto Baerbock. ll nuovo governo tedesco ha come obiettivo un’Europa più sovrana, ecologica e giusta, “e affinché questo un giorno diventi realtà proprio l’Italia gioca un ruolo decisivo”, ha detto Baerbock, prima di partire per Roma. “Non solo su clima e energia, anche sui rifugiati stiamo dalla stessa parte” con l’Italia. “Non vogliamo accettare che la gente muoia nel Mediterraneo, dobbiamo lavorare intensamente per le frontiere esterne Ue e per una politica comune sostenibile dell’asilo. Lo status quo non è accettabile” detto ancora la ministra degli Esteri tedesca.”Dal raggiungimento della neutralità climatica nella nostra economia, alla solidarietà nella pandemia, fino alla creazione di un sistema europeo di asilo che garantisca ai nostri confini umanità e ordine, in Roma abbiamo un partner alleato che assume assieme a noi responsabilità in Europa”.