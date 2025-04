Avvocati: Continua il notevole Calo degli Iscritti all’ordine degli..

Un nuovo rapporto di Cassa forense e Censis evidenzia il trend in discesa degli iscritti all’Ordine degli Avvocati. Nel 2025, il numero di iscritti è diminuito ulteriormente, passando da 1.127 a 1.102 a Frosinone, e da 1.454 a 1.406 a Cassino. Questo rapporto è stato presentato ieri a Roma, presso l’auditorium Scocozza.

A livello regionale, la Cassa forense ha registrato, al 31 dicembre 2024, 32.757 iscritti nel Lazio, rispetto ai 33.200 del 2023. A Frosinone, il breakdown mostra 569 uomini e 533 donne tra gli attuali 1.102 iscritti, mentre a Cassino ci sono 725 uomini e 681 donne tra i 1.406 iscritti. Questo calo è attribuibile anche alla migrazione di alcuni avvocati verso la pubblica amministrazione, complici l’aumento dei concorsi nel settore pubblico.

A livello nazionale, il numero generale degli iscritti alla Cassa forense ha mostrato una diminuzione dell’1,6%, scendendo a 233.260 nel 2024. Il presidente della Cassa forense, Valter Militi, ha sottolineato che questo trend, dovuto a fattori economici e alle evoluzioni del mercato, richiede una riflessione approfondita. Il tasso negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è particolarmente accentuato tra le donne, nelle quali si è registrata una diminuzione di 2.140 unità, segnalando le difficoltà nel bilanciare vita privata e professionale e l’urgenza di più misure di supporto.

Tuttavia, il rapporto non è privo di note positive. Nonostante le difficoltà, il fatturato dell’intera categoria è in crescita, così come il reddito medio annuo degli avvocati, che ha raggiunto i 47.678 euro (+6,8% rispetto all’anno precedente). Alcune fasce di età e regioni mostrano anche tassi di crescita a doppia cifra, una testimonianza di possibili riprese e opportunità future, sebbene permangano disparità significative in termini di genere e area geografica. Infatti, il reddito medio degli uomini è di 62.456 euro, contro i 31.115 euro delle donne, con forti variazioni territoriali.

Un ulteriore aspetto rilevante è la capacità di adattamento delle nuove generazioni di avvocati, che si orientano verso modelli di lavoro più dinamici e collaborativi. Tra i professionisti sotto i 40 anni, sta aumentando il numero di coloro che lavorano in studi associati, riflettendo una maggiore apertura verso nuove forme di aggregazione professionale.

Negli ultimi dieci anni, l’andamento degli iscritti nel foro di Frosinone ha mostrato segni di flessione, passando da 1.124 nel 2015 a 1.102 nel 2024, con una diminuzione del 4,5% rispetto al record del 2021. Nello stesso anno, la contrazione è stata del 2,21%. In contrasto, i redditi dichiarati dai legali nel foro di Frosinone sono aumentati, passando da 28.131 euro nel 2017 a 30.905 euro nel 2023, con un incremento recente del 7,56%. Le disparità di reddito rimangono forti, con le donne che dichiarano in media 22.452 euro rispetto ai 39.011 euro degli uomini.

A Cassino, gli iscritti sono diminuiti da 1.337 nel 2015 a 1.406 attuali, mentre i redditi sono cresciuti, passando da 18.538 euro nel 2017 a 25.293 euro nel 2023 (+10,69% nell’ultimo anno). Anche qui, il reddito medio rimane il più basso di tutto il distretto del Lazio, facendo eco a dati simili riscontrati nei diversi fori.

Infine, il rapporto sottolinea l’innalzamento dell’età media degli avvocati, attualmente fissata a 48,9 anni, indicativa di un “invecchiamento” progressivo della professione, un fenomeno che coinvolge tutti gli iscritti alla Cassa forense.