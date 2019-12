Avviso per vento di burrasca domani

Il centro regionale meteo Arpal ha emanate per domani, 4 dicembre, un avviso per vento di burrasca forte. Già oggi i venti saranno di burrasca da Nord Nord-Est sul Centro Ponente ma domani si prevede, un ulteriore aumento, fino a 70-80 km/h sul centro ponente e sulla parte orientale dell’imperiese, dove le raffiche potranno superare i 100-120 km/h. Sulle restanti zone i venti raggiungeranno valori di 60-70 km/h con rinforzi sui crinali e raffiche attorno ai 100 km/h.

Al momento la rete di rilevamento Omirl segnala come raffiche più forti, in costa 83,2 km/h a Marina di Loano (Savona), e sui rilievi 77,8 a Casoni di Suvero (La Spezia).

A Genova domani sarà vietato il transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata ‘Aldo Moro’. Saranno chiusi giardini e parchi storici comunali, individuando eventuali percorsi appositi per permettere accesso e deflusso a musei, impianti o locali, per consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici al loro interno. Saranno infine chiusi tutti i cimiteri sul territorio comunale.