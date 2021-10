Avvio di settimana regolare con obbligo Green pass in Umbria

– Avvio di settimana regolare, nei principali luoghi di lavoro della regione, in occasione del primo lunedì in cui vige l’obbligo di presentazione del Green pass per tutti i lavoratori.

All’Ast – con i suoi 2.300 dipendenti – anche oggi, così come nei tre giorni precedenti, non sono state registrate particolari problematiche al momento degli ingressi degli operai, controllati a tappeto tramite gli scanner che, ai tornelli, leggono il Qr code del certificato.

Tutti gli impianti dell’acciaieria – secondo quanto si apprende – marciano dunque regolarmente. Quanto al settore pubblico, una campagna interna (di informazione, affiancata da controlli a tappeto) è stata svolta anche all’Usl Umbria 2, dove non sono state registrate irregolarità o segnalazioni e le assenze dei lavoratori sono poche. Finora – secondo quanto si apprende – chi non è in possesso del Green pass e non è riuscito ad organizzarsi per il tampone ha provveduto a prendere un giorno di ferie. Primo lunedì mattina nei luoghi di lavoro con l’obbligo del Green Pass anche per Perugia e provincia.

Anche a Perugia e provincia, dalle prime informazioni della mattina, la tenuta del sistema sembra confermarsi. A quanto pare, quindi a soli tre giorni dall’entrata in vigore della misura, non si registrano particolari difficoltà. Nessuna segnalazione è arrivata, con ingressi nei luoghi di lavoro che si sono svolti con regolarità.

“Tutto tranquillo” commentano da Confindustria. Pure nei luoghi istituzionali, fanno sapere in particolare dalla Regione Umbria, un inizio di giornata e di settimana “ordinato”.