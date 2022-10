Avvio del procedimento Giardino pubblico nell’area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi

Notizie



Avviso pubblico di avvio procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto “Giardino pubblico nell’area compresa tra via Leonardo da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi, Politi” di cui al provvedimento MEF – Fondi PNRR – interventi di rigenerazione urbana – Decreto MIMS-MEF del 30.12.2021. Si rende noto che i proprietari delle aree e ogni soggetto interessato, potranno prendere visione e formulare eventuali osservazioni/comunicazioni per iscritto al responsabile unico entro il termine perentorio di trenta gg. dalla pubblicazione.

