Aversa: alunno accoltella un compagno di scuola

Un alunno dell’istituto tecnico Alessandro Volta di Aversa ha accoltellato un compagno di scuola.

Il fatto ha lasciato senza parole compagni e insegnanti. Il vice dirigente dell’istituto Cosimo De Vivo ha infatti dichiarato che: “Non ci aspettavamo quello che è accaduto, i due compagni di classe non hanno mai dato problemi in precedenza. Siamo sconvolti e tristi”.

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un suo compagno che riceve nove ore settimanali di sostegno a causa di disturbi nell’apprendimento. Adesso il 14enne si trova all’istituto minorile dei Colli Aminei per lesioni gravissime. L’assalitore avrebbe raccontato alla polizia che la vittima stava importunando un’altra alunna. Tuttavia, nessuno ha confermato questo episodio.

La vittima invece è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Per fortuna si sta riprendendo e si parla anche di dimissioni.

De Vivo ha inoltre dichiarato che: “Non ci sono stati litigi in classe da cui poi è scaturita l’aggressione, né si tratta di un episodio di bullismo. I docenti della classe sono tutti dispiaciuti, ma anche molto sorpresi perché i due ragazzi non avevano mai dato problemi; sappiamo anzi che erano amici. Anche gli altri compagni di classe ci hanno detto che tra i due non era mai successo nulla.”